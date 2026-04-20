Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti

Sono stati annunciati quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione efficace con le famiglie, con un limite di 50 posti disponibili. La relazione tra insegnanti e genitori rappresenta uno degli aspetti più complessi del lavoro scolastico, non perché manchino le competenze, ma perché coinvolge dinamiche di ruolo, emozioni e aspettative spesso imprevedibili. Questi incontri mirano a offrire strumenti pratici per affrontare le conversazioni più delicate.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: La sommelier Ilaria Lorini: "Basta parole difficili, bisogna saper comunicare"