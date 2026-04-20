Dal 8 al 10 maggio si terrà a Colleferro la prima edizione di Crossing Borders – Parole in movimento, un festival letterario indipendente. L’evento si svolgerà in più giorni e coinvolgerà vari spazi della città, offrendo incontri con autori, letture e attività legate al mondo della letteratura. Si tratta di un appuntamento dedicato alla promozione della cultura scritta nel territorio, con un calendario di eventi pensati per un pubblico diverso e interessato alle novità letterarie.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Crossing BordersParole in movimento è il primo Festival letterario indipendente di Colleferro, che si svolgerà nei giorni 8-9-10 Maggio 2026 (Prima edizione). L’evento è realizzato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Colleferro. L’obiettivo del festival è principalmente la promozione della lettura attraverso attività di vario genere, diffuse sul territorio. La prima edizione si propone come progetto pilota, per avviare un percorso di crescita e di divulgazione negli anni successivi. Crossing borders significa attraversare i confini tra generi letterari, contenuti e linguaggi; oltrepassare le demarcazioni culturali, politiche, geografiche, di genere, e superare ogni altra forma di limitazione della libera espressione e dell’arte in generale.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “Crossing Borders – Parole in movimento”. 8-9-10 Maggio prima edizione del Festival letterario indipendente

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