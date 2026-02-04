Colleferro Parole immagini suoni e movimento per l’originale presentazione del libro Seguimi se vuoi di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale Riccardo Morandi

Giovedì 29 gennaio, alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si è tenuta un’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi”. L’evento ha coinvolto il pubblico con parole, immagini, suoni e movimento, facendo vivere l’atmosfera della narrazione in modo vivo e diretto. Una serata che ha portato i presenti a scoprire il mondo dell’autore in modo diverso dal solito.

