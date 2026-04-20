Cobolli premio di consolazione a Monaco | scambia maglia con… Hummels

A Monaco di Baviera, il tennista italiano ha ricevuto un premio di consolazione e ha scambiato una maglia con un calciatore tedesco. La manifestazione si è conclusa con questa cerimonia, che ha visto protagonisti atleti di diversi sport. Cobolli, in particolare, ha partecipato alla premiazione e ha condiviso il gesto con l'atleta tedesco. La scena è stata immortalata da alcune fotografie diffuse sui social.

(Adnkronos) – 'Premio di consolazione' per Flavio Cobolli a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro ha perso la finale dell'Atp 500 tedesco, cedendo in due set all'americano Ben Shelton dopo aver eliminato Alexander Zverev in semifinale, con il punteggio di 2-6, 7-5, ma a fine partita ha ottenuto la maglia di Mats Hummels, ovviamente della 'sua' Roma. Il difensore tedesco, nell'ultima stagione proprio alla Roma prima di decidere di ritirarsi al termine dell'anno, ha infatti assistito alla finale e a fine partita ha incontrato Cobolli, tifosissimo giallorosso. Ne è nato un inedito scambio di maglie, con l'azzurro che ha regalato a Hummels la sua divisa da gioco ricevendone una della Roma firmata proprio dal tedesco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: A Bulbarelli il premio di consolazione Leggi anche: Sanremo 2026, Sayf scherza: "Potevano darmi il premio di consolazione"