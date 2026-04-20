Coachella 2026 | la sintonia hair di Madonna e Sabrina Carpenter e gli altri beauty look

Il festival musicale si è concluso di recente con una serata ricca di sorprese. Tra le protagoniste, due cantanti hanno attirato l’attenzione per i loro look, in particolare per le acconciature. Madonna e Sabrina Carpenter sono apparse sul palco con capelli curati e in perfetta armonia tra loro. Oltre alle esibizioni, gli outfit e i dettagli di stile hanno attirato numerosi commenti, contribuendo a definire le tendenze del momento.

Il celebre festival musicale si è chiuso con l'inaspettata performance delle due celebri artiste, perfettamente in sintonia sul fronte hair, ma non solo. Ecco alcuni dei beauty look più scenografici del secondo weekend +++dropcap È calato il sipario sul Coachella Valley Music & Arts Festival, il celebre festival musicale che ogni anno, in questo periodo, raduna a Indio, in California, appassionati del genere e una nutrita schiera di stelle, sia sul palco che fuori.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Coachella 2026: la sintonia hair di Madonna e Sabrina Carpenter e gli altri beauty look Notizie correlate Il ritorno di Madonna al Coachella passa da Sabrina CarpenterIl ritorno di Madonna al Coachella passa da Sabrina Carpenter Nel pieno del live di Sabrina Carpenter, l’arrivo improvviso di Madonna ribalta... Sabrina Carpenter e Madonna sul palco di Coachella: Vogue, Like a Prayer e bomba inedita (VIDEO)La seconda serata di Coachella 2026 ha regalato uno dei momenti più iconici della storia del festival californiano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I momenti migliori del primo weekend del Coachella 2026; 10 look street style da copiare ai Festival; Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assemblea; Benson Boone infiamma il Coachella: serata tra amici e quel dettaglio che scatena il gossip. Madonna al Coachella vent’anni dopo: il look di ‘Confessions’ è di nuovo cultoLa scena del clubbing londinese dei primi anni Duemila dialogava dunque con le discoteche newyorchesi sapientemente ritratte in La Febbre del Sabato Sera. Non a caso, durante il tour, Madonna si esibi ... iodonna.it Madonna torna al Coachella dopo 20 anni: il duetto con Sabrina Carpenter è già storiaA sorpresa sul palco del Coachella 2026, Madonna infiamma il pubblico insieme a Sabrina Carpenter: tra hit iconiche, nostalgia e nuovi indizi sul prossimo album, la Regina del Pop firma uno dei moment ... rds.it Madonna + Sabrina Carpenter = NON ERAVAMO PRONTI Le due pop star hanno trasformato il #Coachella 2026 in pura leggenda #MTVCelebItalia #Madonna #SarbinaCarpenter - facebook.com facebook A 20 anni esatti dalla sua ultima apparizione al festival, la Regina del Pop è tornata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter x.com