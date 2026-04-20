FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 33° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Il Napoli più brutto dell’anno. È la conseguenza diretta all’autocandidatura alla guida della Nazionale. Si spegne il sole. Si spezza il filo magico che unisce squadra e tecnico. Mollato dai suoi. Il Feroce Salentino insiste con le sue idee. E manda in campo le sue ossessioni. Quei tre sinistri dietro. Quei fab four lì in mezzo a pestarsi i piedi. Un fallimento. In novanta minuti mai un tiro in porta. Occasione per Sor Polpetta di fare passerella e esibire la sua lectio magistralis col suo calcio bello e semplice.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Claudio Ranieri è il mio nome per la nazionale: è perfetto.

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"Il mio nome è Riccardo Cocciante": il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionaleSi intitola “Il mio nome è Riccardo Cocciante” ed è il primo film mai realizzato sulla vita del celebre cantautore e compositore.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Gasperini-Ranieri, a Roma non c’è posto per entrambi. E sir Claudio ora sogna la Nazionale; I tifosi hanno ragione, non meritano questo teatrino. E non mettetemi sullo stesso piano di Ranieri: lo sfogo di Gasperini; Ranieri, bordate a Gasp: Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Poi ha avallato i nostri acquisti; Gasperini-Ranieri, Curva Sud: La Roma è una cosa seria. Applausi per il tecnico prima della partita con l'Atalanta.

Claudio Ranieri è il mio nome per la nazionale: è perfetto.Il Napoli più brutto dell’anno. di Massimiliano Gallo - Conte o Manna? O tutti o due? Non ce n'è uno che si salvi, a partire dall'inguardabile De Bruyne. Soldi buttati dalla finestra. Questo è il tema ... ilnapolista.it

Ranieri non credeva di alzare un polverone, ora è in fase di profonda riflessioneClaudio Ranieri, secondo la Gazzetta, potrebbe lasciare la Roma dopo quanto avvenuto con Gasperini dopo un anno da dirigente. ilnapolista.it

"La proprietà è ancora oggi, 20 aprile, convinta che esista la possibilità di ricucire tutto. Che si riesca in un modo o nell'altro a far lavorare nello stesso centro sportivo e per lo stesso obiettivo Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Così si facebook

#Gasperini: “ #Ranieri Sono stato indirettamente coinvolto, ma non voglio essere messo sullo stesso piano“ Al termine di #Roma- #Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato così la polemica degli scorsi giorni con Claudio Ranieri. x.com