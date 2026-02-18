Il mio nome è Riccardo Cocciante | il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionale

Il film “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconta la storia del noto cantautore, nato da un incidente che ha segnato la sua strada artistica. La pellicola svela dettagli della sua infanzia e il percorso che lo ha portato al successo, con immagini inedite e testimonianze di amici e collaboratori. La produzione, che ha richiesto tre anni di lavoro, debutta in prima mondiale in una rassegna cinematografica a Roma. Un’occasione unica per scoprire aspetti poco noti della vita del Maestro.

Si intitola “Il mio nome è Riccardo Cocciante” ed è il primo film mai realizzato sulla vita del celebre cantautore e compositore. Il docufilm, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Stefano Salvati, sarà presentato in anteprima nazionale dal 20 al 23 febbraio 2026 al Cinemacity di Ravenna. Lunedì 23 febbraio è prevista inoltre una proiezione speciale anche al Faenza Cinedream. L’uscita del film coincide con un momento simbolico della carriera dell’artista: nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a raccontarsi in un’opera che intreccia dimensione privata e percorso professionale, restituendo il ritratto di un musicista la cui vita è sempre stata indissolubilmente legata alla musica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Riccardo Cocciante, Hauser, Pat Metheny e il Maestro Riccardo Muti tra i protagonisti di B.O.P. - Beats of Pompeii 2026

David, chi è il figlio di Riccardo Cocciante e cosa fa nella vita: lavoro, fidanzataDavid, figlio di Riccardo Cocciante, mantiene un rapporto stretto con il padre e ha scelto di seguire le sue orme nel mondo della musica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.