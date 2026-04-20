City Nature Challenge

La City Nature Challenge è un evento internazionale che coinvolge città di diversi paesi, organizzato come una competizione amichevole. Durante la manifestazione, i cittadini sono invitati a osservare e documentare piante, animali e altri elementi della natura nelle loro aree urbane. L’obiettivo principale è raccogliere dati sulla biodiversità cittadina attraverso foto e descrizioni condivise online. La sfida si svolge in un periodo di tempo stabilito, coinvolgendo volontari di tutte le età.

La , CNC, è un’iniziativa internazionale che consiste in una competizione amichevole tra città di tutto il mondo. Ricercatori e cittadini collaborano per mappare la biodiversità urbana tramite foto o audio da caricare sull’applicazione iNaturalist in un arco di tempo.🔗 Leggi su Torinotoday.it The City Nature Challenge Notizie correlate City nature challenge 2026: educazione ambientale e ricerche guidate nel Parco dei Monti Auruncill Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta alla City Nature Challenge (CNC), la più grande iniziativa internazionale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrara raddoppia con il City Nature Challenge 2026; ISPRA e il Network Nazionale della Biodiversità partecipano alla City Nature Challenge di Torino; City Nature Challenge – 26 Aprile; City Nature Challenge 2026. City Nature ChallengeAnche quest’anno il MRSN è l'organizzatore della sfida per la città di Torino. I cittadini possono partecipare in autonomia: caricare dati su iNaturalist è semplice e intuitivo. Per chi volesse approf ... torinotoday.it Il Parco Naturale dei Monti Aurunci protagonista del City Nature Challenge 2026Il Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta al City Nature Challenge, la più grande iniziativa globale dedicata al monitoraggio della biodiversità urbana attraverso il coinvolgime ... radioluna.it SUD PONTINO | Il Parco Naturale dei Monti Aurunci diventa protagonista del City Nature Challenge 2026 - facebook.com facebook 'City Nature Challenge 2026': ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di fauna x.com