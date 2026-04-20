Ciclodromo l' attesa è finita | c' è il gestore per far correre le due ruote

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di attesa, è stato individuato il gestore per il ciclodromo di via Mazzatinti. L’indagine di mercato ha portato alla conclusione con esito positivo, confermando l’interesse di un soggetto privato a occuparsi della gestione della struttura. La notizia arriva a conclusione di un percorso iniziato con la manifestazione di interesse, che ora può procedere con i prossimi step amministrativi.

Si è conclusa positivamente l’indagine di mercato per la manifestazione di interesse alla gestione del nuovo ciclodromo di via Mazzatinti. Un pool di tre organizzazioni, composto da due associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e un ente di promozione sportiva del territorio, ha partecipato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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