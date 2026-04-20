Il capo della Protezione Civile ha visitato Napoli e ha spiegato che le vittime di crolli recenti non sono avvenute a causa di terremoti, ma di edifici costruiti in modo non corretto. Ha annunciato che i contributi per le case danneggiate saranno coperti al 100%, mentre gli immobili con difformità non riceveranno aiuti. Nel frattempo, si è parlato anche di Bagnoli e della sua possibilità di ospitare eventi legati alla prossima America's Cup.

Il capo della Protezione Civile Ciciliano a Napoli: "Contributi al 100% per le case danneggiate, esclusi gli immobili con difformità". Sui Campi Flegrei e sull’America’s Cup a Bagnoli: “Serve convivere con il fenomeno del bradisismo”. Nel corso dell’incontro, Ciciliano ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione sismica, sottolineando come la sicurezza dipenda in larga parte dalla qualità delle costruzioni e dal rispetto delle norme edilizie. “I terremoti non fanno morti, i morti vengono fatti dai palazzi costruiti male, quindi se attraverso questo tipo di messaggio che parte dai giovani, che sono il nostro futuro, anche una sola casa rimane in piedi grazie a questo sforzo, abbiamo raggiunto l’obiettivo”.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ciciliano: “Vittime non per terremoti, ma per palazzi costruiti male. America’s Cup? Bagnoli deve vivere”

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