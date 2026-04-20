Chivu schiaffo agli scettici e Coppa Italia nel mirino | il tecnico vuole emulare una leggenda nerazzurra

Il tecnico ha affrontato con determinazione le critiche ricevute all'inizio della stagione e ora punta a ottenere risultati importanti, con l’obiettivo di conquistare sia lo scudetto che la Coppa Italia. Dopo aver chiarito alcuni dubbi sulla sua gestione, il professionista ha dichiarato di voler seguire le orme di un suo predecessore, noto per aver vinto entrambi i trofei. La squadra si prepara a sfide decisive in entrambe le competizioni.