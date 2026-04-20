Chivu schiaffo agli scettici e Coppa Italia nel mirino | il tecnico vuole emulare una leggenda nerazzurra
Il tecnico ha affrontato con determinazione le critiche ricevute all'inizio della stagione e ora punta a ottenere risultati importanti, con l’obiettivo di conquistare sia lo scudetto che la Coppa Italia. Dopo aver chiarito alcuni dubbi sulla sua gestione, il professionista ha dichiarato di voler seguire le orme di un suo predecessore, noto per aver vinto entrambi i trofei. La squadra si prepara a sfide decisive in entrambe le competizioni.
di Alberto Petrosilli Chivu, dopo aver smentito gli scettici di inizio stagione, sogna ora l’accoppiata scudetto-Coppa Italia proprio come Mourinho. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a una notte da dentro o fuori a San Siro. Domani sera andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como, dopo lo 0-0 dell’andata. Per la proprietà Oaktree, il traguardo della finale dell’Olimpico rappresenta l’occasione per centrare uno storico “double” nazionale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu sogna l’accoppiata scudetto-coppa come Mourinho. L’obiettivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il confronto tra i due giovani tecnici è tutt’altro che scontato.🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Lautaro Martinez a un passo dalla leggenda: contro il Torino può agganciare quell’icona nerazzurra. Nel mirino una speciale Top 3
Chivu e il retroscena dopo la vittoria contro il Genoa: lo sfogo del tecnico contro la “narrativa” sulla squadra nerazzurraSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...
Tutti gli aggiornamenti
Chivu si è preso l'Inter: scudetto, Coppa Italia, rinnovo e un futuro da managerSe c’è qualcuno che è il vero simbolo di questa annata trionfale dell’Inter, quella è sicuramente Cristian Chivu. Ha plasmato il gruppo a sua immagine ... ilmessaggero.it
Chivu: Bastoni non va recuperato psicologicamente, chi l'ha insultato invece sìSmaltita la delusione Champions, Cristian Chivu punta alla doppietta campionato-Coppa Italia. Fare l'allenatore dell'Inter vuol dire avere ambizioni importanti - le parole del tecnico rumeno che alza ... msn.com