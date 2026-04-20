Chivasso domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di Torino

Domenica 26 aprile a Chivasso si terrà nuovamente il “Merca’ d’la tola”, organizzato sotto la regia di un esperto del balon di Torino. Si tratta di una delle tradizioni più radicate e riconoscibili della zona, che torna a essere protagonista nel programma di eventi storico-culturali della regione. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla cultura locale e rappresenta un momento di richiamo per gli appassionati e le famiglie.

Una delle tradizioni più iconiche e identitarie presenti sul territorio piemontese si appresta a tornare da protagonista nel fitto calendario degli eventi storico-culturali regionali. La Città di Chivasso annuncia ufficialmente il ritorno del Mercà d’la Tola, lo storico mercato delle pulci e del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torino, torna il Carnevale del Balon con la “Rusnenta”. Domenica 1 febbraio sfilata con 14 gruppi storici Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Chivasso, domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di Torino; Hope Color – Camminata Clown: domenica 26 aprile una marea colorata e divertente attraverserà Cirié all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della beneficenza; Mercà d'la Tola; Sagre - Feste - Manifestazioni a : Hone, San Ponso, Montà, San Giorgio Monferrato, Cortemilia, Ghemme, Pinerolo, Chivasso, Frabosa Sottana, Cavour, Giaveno, Motta di Costigliole d'Asti, Buttigliera d'Asti, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Brusasco, Luse. Chivasso, domenica 26 aprile torna il Merca’ d’la tola con l’esperta regia del balon di TorinoConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... torinotoday.it Chivasso Eventi | Chivasso - facebook.com facebook