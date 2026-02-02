La mattina del 2 febbraio 2026, l’impianto di Lorica è stato chiuso temporaneamente. Un guasto alla rete elettrica ha interrotto le attività, lasciando l’intera area senza energia. La chiusura, ancora in corso, ha causato disagi tra i lavoratori e i visitatori presenti nella zona. Le squadre tecniche stanno intervenendo per ripristinare il prima possibile il funzionamento dell’impianto.

L’impianto di Lorica, situato nella provincia di Cosenza, è stato temporaneamente chiuso nella mattinata del 2 febbraio 2026 a causa di un guasto alla rete elettrica che ha interessato l’intera area. L’interruzione del servizio è stata comunicata ufficialmente da Ferrovie della Calabria, che ha precisato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti e del personale, in assenza di energia elettrica necessaria al normale funzionamento delle infrastrutture. Il disservizio non è imputabile a errori gestionali o operativi del personale responsabile dell’impianto, come alcuni rumor diffusi sui social network avevano suggerito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Interruzione operativa a Lorica: guasto elettrico provoca chiusura temporanea dell’impianto

Approfondimenti su Lorica Impianto

