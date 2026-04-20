Chirurgia epatobiliare | al via lo studio Biliver progetto indipendente

È stato avviato presso l’Ospedale San Jacopo uno studio clinico chiamato “Biliver”, dedicato alla chirurgia epatobiliare. Il progetto rappresenta un passo avanti nell’ambito delle cure pubbliche e si inserisce in un contesto di investimenti mirati alla sanità. L’autorizzazione ufficiale è stata concessa di recente e l’attività partirà a breve, coinvolgendo équipe specializzate nel settore.

Pistoia, 20 aprile 2026 – Un investimento concreto nella sanità pubblica e nella qualità delle cure: è questo il significato dell’avvio dello studio “ Biliver ”, il nuovo progetto clinico autorizzato per l’Ospedale San Jacopo. Un lavoro che punta a fotografare, con numeri e dati solidi, gli esiti degli interventi al fegato e alle vie biliari eseguiti negli ultimi anni e quelli che verranno effettuati in futuro. Lo studio, approvato formalmente dall’Azienda USL Toscana Centro, nasce all’interno della Chirurgia Epatobiliare del presidio pistoiese, diretta dalla dottoressa Rosita De Vincenti, responsabile anche della ricerca. Si tratta di un progetto “no profit”, indipendente, che non risponde a logiche commerciali ma esclusivamente all’interesse dei pazienti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chirurgia epatobiliare: al via lo studio “Biliver”, progetto indipendente Notizie correlate Leggi anche: Cardiomiopatia ipertrofica, lo studio che conferma il valore dell’approccio integrato tra farmaci e chirurgia Lo studio Laika torna con un progetto crossoverLo studio di animazione Laika Studios, da oltre vent’anni considerato uno dei leader mondiali nella stop-motion, ha sorpreso i fan con un’originale... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Chirurgia epatobiliare: al via lo studio Biliver, progetto indipendente; Tumori del fegato: LIFT, il progetto italiano che sfida il cancro; CHIRURGIA EPATICA NEL TERRITORIO PONTINO: IL CONTRIBUTO DELLA SANITÀ; Trapianti, premio in Corea per chirurgo Aoup. Chirurgia epatobiliare: al via lo studio Biliver, progetto indipendenteSenza costi aggiuntivi e con sole risorse interne, l’Usl Toscana Centro avvia all’ospedale San Jacopo di Pistoia il monitoraggio dei percorsi chirurgici ... lanazione.it Il direttore dell’Unità operativa di chirurgia epatica, Davide Ghinolfi: “Dedizione, modello organizzativo efficace e una rete che funziona” facebook