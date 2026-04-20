Il Consiglio comunale di Chioggia ha approvato all’unanimità una nuova normativa che modifica le regole del commercio su aree pubbliche. La riforma prevede l’eliminazione della vendita di prodotti usati e introduce sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro. La decisione riguarda in particolare il mercato settimanale del giovedì, uno degli eventi più conosciuti della città.

Il Consiglio comunale di Chioggia ha dato il via libera all’unanimità a una riforma strutturale che trasforma radicalmente le regole del commercio su aree pubbliche, con un impatto diretto sul celebre mercato settimanale del giovedì. Il nuovo Piano per il commercio prevede l’introduzione di norme rigide sulla qualità della merce, l’obbligo di tracciabilità tramite documentazione ufficiale e un regime sanzionatorio più severo per garantire il decoro urbano e la trasparenza degli scambi. La nuova disciplina del Mercato Maggiore tra tracciabilità e divieti. Il cuore della trasformazione riguarda il Mercato Maggiore del giovedì, dove da oggi vige il divieto di vendere prodotti usati, rigenerati o comunque non appartenenti al circuito del nuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chioggia rivoluziona il mercato: stop all’usato e multe fino a 3.000€

Chioggia e il mercato del pesce , Febbraio 2026

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