Chiedono un piccolo contributo e ricevono 1,8 milioni di dollari | la storia degli sviluppatori che cercano di salvare un videogioco storico

Un gruppo di sviluppatori ha avviato una campagna di raccolta fondi per il videogioco AdventureQuest Worlds, un titolo che ha resistito a un’apocalisse digitale in passato. La richiesta di un piccolo contributo ha portato a una somma di circa 1,8 milioni di dollari. Il gioco, considerato storico nel settore, ora si trova di fronte alla necessità di trovare nuovi supporter per continuare a vivere.

AdventureQuest Worlds è già sopravvissuto a un’apocalisse, ora ha bisogno del supporto dei suoi fan per sopravvivere alla seconda. Per salvarlo, gli autori del videogioco uscito nel 2008 hanno chiesto un piccolo contributo su Kickstarter (la piattaforma per finanziare un progetto direttamente con i suoi acquirenti) e sono stati inondati di soldi: in meno di un mese sono arrivati 1,8 milioni di dollari direttamente dai fan, niente editore e niente intermediario. E la nuova versione sarà presto giocabile. Che cos’è AdventureQuest Worlds. AdventureQuest Worlds è un MMORPG ( massively multiplayer online role-playing game ), quindi un videogioco in cui si vestono i panni di un personaggio personalizzabile e pensato per essere vissuto insieme a molti altri utenti: la cooperazione è indispensabile per vincere.🔗 Leggi su Open.online

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