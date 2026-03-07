Le autorità ungheresi hanno fermato un convoglio portavalori ucraino che trasportava decine di milioni di dollari in contanti e lingotti d’oro. L’incidente riguarda un sequestro di beni di valore che coinvolge l’Ucraina e l’Ungheria, con un totale di circa 82 milioni di dollari e oro confiscati. La vicenda si svela attraverso dettagli sulla confisca e sulla natura del trasporto.

Un convoglio portavalori ucraino con decine di milioni in contanti e lingotti d’oro fermato dalle autorità ungheresi. I soldati alla frontiera e il prestito a Kiev bloccato da Budapest. Sull’asse tra Ungheria e Ucraina c’è un conflitto non tanto sotterraneo all’ombra della Russia di Vladimir Putin. E sullo sfondo dell’escalation rimangono il conflitto sull’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio russo verso l’Europa centrale e la paura di Viktor Orbán di perdere le prossime elezioni di aprile. Per questo ha deciso di inasprire la sua tradizionale battaglia anti-Bruxelles e avvicinarsi sempre di più a Vladimir Putin. A scapito di Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online

L'Ungheria sequestra due blindati di una banca ucraina con 82 milioni di dollari: “Riciclaggio”. Kiev nega. Tensione sempre più altaKiev, 6 marzo 2026 – La tensione diplomatica tra Kiev e Budapest ha raggiunto un nuovo e pericoloso picco, trasformandosi in quello che le autorità...

Ungheria, sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati: arrestati 7 cittadini ucrainiLe autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate che trasportavano ingenti somme di denaro contante...

Approfondimenti e contenuti su L'Ungheria e la storia degli 82 milioni....

Discussioni sull' argomento Perché Orbán tradisce la storia ungherese; Ucraina e Ungheria sono ai ferri corti; L’Ungheria e la storia degli 82 milioni di dollari e oro sequestrati all’Ucraina; Orbán crea un’emergenza (a fini elettorali) dicendo di essere sott’attacco di Ucraina ed Europa.

L'Ue accusa l'Ungheria di slealtà per il veto al prestito di 90 miliardi di euro all'UcrainaAlto rappresentante Kaja Kallas. msn.com

Zelensky ha sicuramente sbagliato a cedere alle innumerevoli e continue provocazioni di Orbàn, ma è innegabile che meritino molto di più lui e gli ucraini di entrare nell’Ue, piuttosto che la permanenza di Orbàn e dell’Ungheria, che ormai non ha più nulla a c x.com

Tensione massima tra Ungheria e Ucraina sull’oleodotto Druzhba, con Bruxelles che cerca di contenere la retorica e salvare il sostegno finanziario all’Ucraina #EuropeNews - facebook.com facebook