Chiara Rossi mamma muore a 48 anni | Addio anima bella

A Capodimonte si respira un’aria di tristezza dopo la scomparsa di Chiara Rossi, che si è spenta a 48 anni. La notizia ha lasciato sgomento tra amici e familiari, che la ricordano come una persona amata e stimata. La sua morte improvvisa ha colpito la comunità locale, che ora si stringe intorno ai suoi cari. La salma è stata accompagnata al luogo di sepoltura, dove si sono svolti i funerali.

Capodimonte è sotto shock per la prematura scomparsa di Chiara Rossi, venuta a mancare all’età di 48 anni. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del paese, lasciando sgomenti quanti la conoscevano e la stimavano.La donna lascia due figli e un grande vuoto nella comunità, dove era molto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2 Notizie correlate Muore in Messico a 48 anni: addio a FilippoLa Spiaggia di velluto piange Filippo Franceschini, deceduto improvvisamente in Messico. Addio a James Van Der Beek | Scompare a 48 anni Dawson Leery, l’anima di una generazioneIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa prematura di James Van Der Beek, l’attore che ha dato il volto a Dawson Leery nel cult di Kevin...