Che cosa sta succedendo a chi vive e lavora accanto al cantiere che rischia di saltare

Nelle zone vicine ai cantieri, i lavori sono attualmente sospesi e non si conosce la data di ripresa. Questa situazione sta causando problemi ai residenti e alle persone che lavorano nei pressi, che si trovano a dover affrontare un disagio crescente. I cittadini manifestano il loro malcontento, mentre le attività sul territorio si trovano ferme. La mancanza di aggiornamenti ufficiali alimenta la frustrazione di chi vive e lavora in queste aree.

Lavori fermi, cittadini inviperiti. Perché quei cantieri ormai avviati ma che non avanzano (e che non si sa quando riprenderanno) creano un forte disagio e tanta rabbia. Queste le lamentele raccolte dal capogruppo regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che nei giorni scorsi ha effettuato un.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Les Innocents | Épisode 2 | Odile VUILLEMIN, Tomer SISLEY & Jules HOUPLAIN | Série policière | TF

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