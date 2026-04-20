Champions League nel mirino | stretta sui locali con streaming illegale

Durante le partite di Champions League, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nei locali pubblici per individuare eventuali trasmissioni illegali. La Guardia di Finanza ha verificato diversi esercizi commerciali, riscontrando alcune irregolarità legate alla pirateria audiovisiva. Sono stati sequestrati dispositivi e materiali utilizzati per la diffusione non autorizzata delle partite. Le operazioni sono state condotte in particolare nelle aree con alta frequentazione di pubblico durante gli incontri sportivi.

Controlli della Guardia di Finanza durante i big match per contrastare la pirateria audiovisiva. L’adozione di sistemi di visione illeciti, infatti, non costituisce solo una violazione della proprietà intellettuale, ma integra una forma di concorrenza sleale, che danneggia l’intero sistema economico, con ripercussioni dirette sulla stabilità delle imprese sane e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali dell’indotto. Infatti, ulteriori controlli presso esercizi pubblici saranno effettuati in occasione di contenuti sportivi ad accesso condizionato divulgati entro le prossime settimane. La Guardia di Finanza è sempre impegnata a garantire il rispetto delle regole e a tutelare chi opera nella legalità anche nei settori della ristorazione e dell’ospitalità.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions League nel mirino: stretta sui locali con streaming illegale Notizie correlate Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegaleNuova attività di controllo nei locali pubblici in occasione degli eventi sportivi internazionali. Leggi anche: Addio Fire Stick pezzottate nel Regno Unito, Amazon ha messo nel mirino lo streaming illegale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le serate di Champions League al bar nel mirino della Finanza; Il Barcellona saluta la Champions, l'Atletico si scatena sui social. Nel mirino c'è anche Yamal; Sergio Conceição punta alla Champions League asiatica: nel mirino i quarti col suo Al-Ittihad; Il Barcellona ha presentato un reclamo contro l'arbitraggio in Champions. Streaming illegale nei locali pubblici, controlli della GdF durante la ChampionsIn concomitanza con gli incontri della Uefa Champions League che si sono svolti la settimana scorsa, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, con il coinvolgimento dei Comandi Provi ... hdblog.it Juve, missione Champions: Bologna ko e aggancio nel mirinoNella 33ª giornata di Serie A la Juventus batte 2-0 il Bologna all’Allianz Stadium e compie un passo decisivo verso la qualificazione in Champions League. I bianconeri sbloccano subito la gara dopo ap ... gonfialarete.com DIBATTITO IN CHAMPIONS LEAGUE L’espulsione del giocatore del Real Madrid Eduardo Camavinga contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League ha scatenato un grande dibattito. «L’arbitro ha espulso un giocatore per pochissimo, p facebook Le prime pagine dei quotidiani dopo #HellasVeronaMilan 0-1: blindata la #ChampionsLeague #MilanPress x.com