Lo scorso venerdì, nella parrocchia di San Rocco a Cesena, si è svolto un incontro organizzato dall’associazione Anime nel Fango, che ha registrato il tutto esaurito. L’evento ha attirato un’ampia partecipazione, dimostrando l’interesse verso le iniziative promosse dall’associazione stessa. La sala si è riempita completamente, confermando la forte presenza di pubblico e l’importanza di questo appuntamento.

La parrocchia di San Rocco a Cesena ha ospitato, lo scorso venerdì, un incontro fondamentale organizzato dall’associazione Anime nel Fango, che ha una partecipazione tale da esaurire completamente i posti disponibili in sala. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione collettiva e di sostegno, segnando una tappa cruciale per l’ente che opera da quasi tre anni dopo l’emergenza alluvionale. L’atmosfera all’interno del luogo di culto è stata descritta dai rappresentanti dell’organizzazione come un mix di, condivisione e commozione, capace di intrecciare la memoria storica di quanto accaduto con le prospettive progettuali per il futuro. Durante la serata, sono stati illustrati i traguardi raggiunti finora e le iniziative che l’associazione intende portare avanti nel corso del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, il futuro oltre l’alluvione: il successo di Anime nel Fango

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