Coach Cervelli, venezuelano cresciuto in Italia, è alla guida della nazionale azzurra di baseball e si prepara a sfidare il Venezuela nel World Baseball Classic. La sua carriera include esperienze con gli Yankees e un passato nel calcio con Del Piero. La semifinale del torneo rappresenta una sfida personale e professionale per lui, che affronta questa partita con grande determinazione.

Con ancora addosso la salsa caraibica ballata ai quarti contro Porto Rico - ennesima impresa oltre la logica di questi folli azzurri del baseball -, ieri gli appassionati italiani, che spuntano a ogni angolo del web, erano andati a letto convinti dell’inevitabile: tutti pensavano di dover giocare una semifinale contro il Giappone dell’imperatore Shohei Ohtani, il miglior giocatore del pianeta e per molti della storia. Ma nulla è scontato in questo WBC per cuori forti, così è caduta perfino la nazionale dello sportivo più pagato di sempre, l’uomo da 700 milioni di dollari di contratto in 10 anni, l’unicorno che lancia e batte come nessuno. Ohtani starà pure cambiando la grammatica del gioco, ma lui e gli altri giapponesi sono stati schiantati dalla rimonta orgogliosa del Venezuela, altra nazionale che sembra in missione come la nostra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coach Cervelli, venezuelano d'Italia tra Juve e... Maduro: la sua semifinale nel baseball è un affare di cuore

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Un'Italbaseball fenomenale si sbarazza anche di Porto Rico e dopo una partita tiratissima riesce a volare in semifinale! 8 a 6 il punteggio finale con i ragazzi di coach Francisco Cervelli in grado di superare anche Momenti difficili. E ora una cosa è certa: siamo facebook