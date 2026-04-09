Molo Clementino caos centrodestra ad Ancona | corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l?appoggio

A Ancona la maggioranza in consiglio comunale si è divisa, creando tensioni tra le forze di centrodestra. Mentre alcuni partiti hanno deciso di appoggiare compatte il sindaco Silvetti, altri non hanno confermato il loro sostegno. La situazione si è accentuata con la volontà di alcuni di garantire il supporto al primo cittadino, ma senza un consenso unanime all’interno del blocco politico. La vicenda si svolge nel contesto del Molo Clementino, punto focale delle discussioni politiche recenti.

ANCONA - Tanto tuonò che piovve. La maggioranza si è spaccata. Ieri, nero su bianco, è arrivato l’appoggio granitico al sindaco Silvetti - sul “no” al banchinamento delle grandi navi da crociera al molo Clementino - da tutti i gruppi consiliari di centrodestra.tranne Fratelli d’Italia. Un segnale eclatante, che conferma tutti gli scricchiolii dei giorni scorsi. Le motivazioni «L’infrastruttura non supera nella sua progettualità né le criticità né le interferenze sostanziali presenti nella sua versione originaria risultando impattante e non rispettosa del patrimonio storico del porto antico». Posizione netta, come quella del sindaco, firmata (nomi e cognomi) dai consiglieri di Forza Italia, Lega, Ancona Protagonista, Ripartiamo dai Giovani, Azione, Civitas Civici, Rinasci Ancona civici e solidali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Molo Clementino, caos centrodestra ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l?appoggio Leggi anche: Molo Clementino, caos maggioranza ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l?appoggio Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami»ANCONA – Con un post su Facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ribadisce la propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino per... Temi più discussi: Molo Clementino, caos maggioranza ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l’appoggio; Crisi con Fdi, Silvetti non ha più una maggioranza; Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: Il parere finale è la bussola; Centrodestra diviso su grandi navi, sindaco blindato ma FdI vuole il molo. Lista sinistra Ancona, 'giunta di centrodestra in crisi sul molo Clementino'Sul Molo Clementino si apre una crisi nella maggioranza che sostiene il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. (ANSA) ... ansa.it Centrodestra diviso su grandi navi, sindaco blindato ma FdI vuole il molo(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Il centrodestra si spacca ad Ancona sul progetto del banchinamento del molo Clementino, nella parte antica del porto, ... notizie.tiscali.it Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele Silvetti x.com Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: «Il parere finale è la bussola» - facebook.com facebook