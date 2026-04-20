A Roma si terrà la seconda edizione di Celiakè, il festival dedicato all’alimentazione senza glutine. L’evento, considerato il più grande del suo genere in Italia, si concentrerà sulla cultura e sui prodotti gluten free. La manifestazione si svolgerà nel corso del 2026, coinvolgendo espositori e pubblico interessato a queste tematiche. La prima edizione si è svolta con successo, attirando numerosi partecipanti.

Cosa: La seconda edizione di Celiakè?!, il più grande festival italiano dedicato interamente all’alimentazione e alla cultura gluten free. Dove e Quando: Presso i nuovi e ampi spazi della Cascina di Sotto in Via di Boccea a Roma, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Perché: Per trasformare la necessità del senza glutine in un’esperienza di pura convivialità e normalità, offrendo cibo eccellente, laboratori divulgativi e divertimento per tutta la famiglia. La capitale si prepara a ospitare nuovamente un appuntamento che ha saputo scardinare i pregiudizi legati alle intolleranze alimentari, trasformando quella che spesso viene vissuta come una restrizione in una vera e propria festa del gusto e dell’inclusione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Celiakè 2026: Festival del Senza Glutine a Roma

Notizie correlate

Leggi anche: Desenzano del Garda: Festival Senza Glutine

'Lazio Senza Glutine' protagonista alla Maratona di Roma 2026Inclusione e sicurezza alimentare protagoniste alla Maratona di Roma con il progetto ‘Lazio senza glutine', promosso da Regione Lazio e Arsial in...