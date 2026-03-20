' Lazio Senza Glutine' protagonista alla Maratona di Roma 2026

Alla Maratona di Roma del 2026, il progetto 'Lazio senza glutine' ha attirato l'attenzione dei partecipanti, portando in primo piano temi di inclusione e sicurezza alimentare. La iniziativa mira a offrire opzioni senza glutine durante l’evento, garantendo maggiore accessibilità a persone con intolleranze o allergie. La presenza del progetto ha coinvolto atleti e pubblico, evidenziando l’attenzione verso esigenze specifiche durante la manifestazione.

Inclusione e sicurezza alimentare protagoniste alla Maratona di Roma con il progetto ‘Lazio senza glutine', promosso da Regione Lazio e Arsial in collaborazione con Aic Lazio (Associazione Italiana Celiachia): domenica 22 marzo 2026 sarà attivo, nel corso dell'evento, un punto ristoro dedicato ai runner celiaci, pensato per garantire un'accoglienza adeguata e rispondere in modo concreto alle esigenze di chi segue una dieta senza glutine. L'iniziativa punta a promuovere la sensibilizzazione sul tema, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza e a rafforzare l'attenzione verso le esigenze delle persone celiache in ogni contesto, incluse le competizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Lazio Senza Glutine' protagonista alla Maratona di Roma 2026 Articoli correlati "Lazio senza glutine": al via il progetto di tutela per le persone celiacheLa Regione ha promosso l'iniziativa che prevede un quadro organico di azioni per salvaguardare il benessere delle persone colpite da tale patologia... Leggi anche: “A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione” alla Cesalpino Altri aggiornamenti su Lazio Senza Glutine Maratona di Roma, Righini: «Grazie al progetto Lazio senza glutine presente un punto ristoro per runner celiaci»Maratona di Roma con il progetto Lazio senza glutine, promosso da Regione Lazio e ARSIAL in collaborazione con AIC Lazio (Associazione Italiana Celiachia) NewTuscia – ROMA – Domenica prossima, 22 ... newtuscia.it Sport: assessore Agricoltura, progetto Lazio senza glutine a Maratona Roma con stand dedicatoInclusione e sicurezza alimentare protagoniste alla Maratona di Roma con il progetto Lazio senza glutine, promosso da Regione Lazio e ... agenzianova.com