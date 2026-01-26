Proposta Santanchè sul nuovo calendario scolastico | meno vacanze estive e destagionalizzazione del turismo italiano

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha proposto di riformare il calendario scolastico italiano, riducendo le vacanze estive e promuovendo una distribuzione più equilibrata delle ferie nel corso dell’anno. La proposta mira anche a favorire la destagionalizzazione del turismo, con possibili effetti sulla gestione delle attività e sull’economia locale. La discussione sulla modifica delle vacanze scolastiche ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

È scoppiato un nuovo vivace dibattito pubblico dopo l'annuncio della ministra del Turismo Daniela Santanchè sulla possibile revisione del calendario scolastico italiano, con l'obiettivo di ridurre la lunga pausa estiva e distribuire le vacanze in modo più equilibrato durante l'anno.

