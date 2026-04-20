Nelle aule di Roma, presso la sede di una grande istituzione finanziaria, si respira tensione dopo la decisione del tribunale di Amsterdam. La giudice Willemien de Vries ha stabilito a favore di Euronext in una vertenza riguardante le nomine, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali. La vicenda riguarda una disputa tra questa istituzione e una controparte francese, con il giudice olandese che ha emesso una sentenza favorevole alla controparte straniera.

Nelle grandi stanze di via Goito, a Roma, nella sede di Cassa depositi e prestiti, non hanno preso affatto bene la decisione del tribunale di Amsterdam, dove la giudice Willemien de Vries ha dato ragione a Euronext nella contesa sulle nomine. Uno scontro che riguarda gli accordi di governance per il rinnovo dei vertici. I francesi, che nel 2021 hanno acquisito Borsa Italiana, si erano infatti impuntati sulla conferma di Fabrizio Testa come amministratore delegato a Piazza Affari e di Angelo Proni alla guida di MTS, piattaforma leader nel trading elettronico di titoli a reddito fisso e parte di Euronext. Ma come, in Cdp hanno quindi promosso...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cdp sconfitta, ma la causa contro i francesi non finisce qui: le pillole del giorno

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