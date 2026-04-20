Cdp sconfitta ma la causa contro i francesi non finisce qui | le pillole del giorno
Nelle aule di Roma, presso la sede di una grande istituzione finanziaria, si respira tensione dopo la decisione del tribunale di Amsterdam. La giudice Willemien de Vries ha stabilito a favore di Euronext in una vertenza riguardante le nomine, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali. La vicenda riguarda una disputa tra questa istituzione e una controparte francese, con il giudice olandese che ha emesso una sentenza favorevole alla controparte straniera.
Nelle grandi stanze di via Goito, a Roma, nella sede di Cassa depositi e prestiti, non hanno preso affatto bene la decisione del tribunale di Amsterdam, dove la giudice Willemien de Vries ha dato ragione a Euronext nella contesa sulle nomine. Uno scontro che riguarda gli accordi di governance per il rinnovo dei vertici. I francesi, che nel 2021 hanno acquisito Borsa Italiana, si erano infatti impuntati sulla conferma di Fabrizio Testa come amministratore delegato a Piazza Affari e di Angelo Proni alla guida di MTS, piattaforma leader nel trading elettronico di titoli a reddito fisso e parte di Euronext. Ma come, in Cdp hanno quindi promosso...🔗 Leggi su Lettera43.it
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