Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, avvenuto in cucina davanti agli altri concorrenti. La Mussolini ha affermato di essere malata e di dover prendere delle pillole, commentando che la situazione avrebbe potuto finire male. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico presente nella casa.

Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di un acceso litigio scoppiato in cucina davanti agli altri concorrenti. “Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi”. Il confronto è rapidamente degenerato. Mussolini ha difeso la propria posizione con toni sempre più accesi: “Io le prendo perché le devo prendere. Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io devo prenderle”. La tensione è poi aumentata ulteriormente, fino a sfociare in un gesto di rabbia: la concorrente ha sbattuto una teglia sull’isola della cucina e ha lanciato un libro di ricette a terra.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia: “Qui finisce male, prendo le pillole perché sono malata”

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