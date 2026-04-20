Caso Shalabayeva | il giurista Fiandaca attacca la condanna a Cortese

Il caso che riguarda l’ex investigatore e attuale prefetto e direttore centrale delle specialità della polizia ha avuto un nuovo sviluppo dopo la sentenza della Corte d’appello di Firenze emessa a novembre. Un giurista ha espresso critiche sulla condanna di un altro ufficiale coinvolto nel procedimento, aggiungendo tensione al dibattito legale nato dall’accusa. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che ha suscitato diverse reazioni e commenti pubblici.

Il caso che coinvolge l’ex investigatore Renato Cortese, oggi prefetto e direttore centrale delle specialità della polizia, ha trovato un nuovo e controverso sviluppo a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze lo scorso novembre. Il magistrato è stato condannato a cinque anni di reclusione, una pena identica a quella inflitta ad altri quattro funzionari di polizia, per il reato di sequestro di persona legato all’espulsione della moglie dell’oligarca kazako Mukhtar Ablyazov, Alma Shalabayeva, insieme alla figlia Alua. Durante la presentazione del volume scritto da Enrico Bellavia, intitolato La ostaggio, Renato Cortese da cacciatore a preda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Shalabayeva: il giurista Fiandaca attacca la condanna a Cortese Notizie correlate Garlasco, Sempio attacca Stasi: “Lui è il carnefice, non vedo la sua condanna come ingiusta, non c’è nulla da smontare”Nel corso di un'intervista Sempio, unico indagato oggi per l’omicidio di Chiara Poggi, ha attaccato Stasi definendolo "Carnefice", aggiungendo anche... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Shalabayeva, il giurista Fiandaca contro la condanna di Cortese: Nessuna prova del sequestro; Frana di Niscemi, ci sono tredici indagati; Caltanissetta, evade dai domiciliari e si barrica a casa di un amico: arrestato dopo ore di tensione; Niscemi, 20 anni di lavori mai fatti e dodici milioni nel cassetto. La frana più grande d’Europa. Caso Shalabayeva, professore Fiandaca contro la condanna di Cortese: Nessuna prova del sequestroL’intervento del giurista alla presentazione del libro scritto dal vice direttore dell’Espresso Enrico Bellavia sulla vicenda kafkiana che ha come protagonista uno degli investigatori più famosi d’Ita ... msn.com Caso Shalabayeva, Letta: Chi ha sbagliato pagheràIl Pdl fa quadrato in difesa del ministro dell’Interno, Angelino Alfano, indicato da piu’ parti come il vero responsabile del caso di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente Kazako Ablyazov ... affaritaliani.it Caso Shalabayeva, professore Fiandaca contro la condanna di Cortese: “Nessuna prova del sequestro” palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Il caso Shalabayeva: dopo le condanne ecco le motivazioni della Corte d’appello di Firenze - facebook.com facebook