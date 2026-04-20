Caso Carige | la Cassazione riapre il contenzioso da 141 milioni

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento giudiziario riguardante una richiesta di risarcimento da 141 milioni di euro presentata dalla Fondazione Carige contro gli ex vertici della banca. La decisione riguarda un contenzioso che era stato oggetto di diverse fasi processuali e ora torna sotto i riflettori. La vicenda si inserisce nel più ampio quadro di questioni legali legate alla gestione della banca.

La Suprema Corte ha deciso di rimettere in discussione il procedimento relativo alla richiesta di risarcimento da 141 milioni di euro avanzata dalla Fondazione Carige nei confronti degli ex vertici. Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità della prescrizione che era stata precedentemente stabilita dai magistrati di Genova. Il fulcro del rilancio giudiziario risiede nel dubbio sollevato dalla Cassazione sulla validità della prescrizione applicata dai giudici genovesi, un elemento che aveva finora bloccato l’azione legale. Per sciogliere questa incertezza normativa, la Suprema Corte ha scelto una strada procedurale precisa: richiedere un parere ufficiale all’Ufficio del Massimario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Carige: la Cassazione riapre il contenzioso da 141 milioni Notizie correlate Altavilla Irpina, Riesame da rifare: la Cassazione riapre il caso MarinoAltavilla Irpina – L’iter giudiziario di Roberto Marino, cinquantunenne originario di Altavilla Irpina, torna davanti al Tribunale del Riesame. Omicidio Custra: la Cassazione riapre il caso su Raffaele VenturaAGI - Si deve tornare in aula per stabilire se è scattata per Raffaele Ventura la prescrizione del reato di omicidio del poliziotto Antonio Custra e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La Cassazione riapre la causa da 141 milioni che Fondazione Carige vuole dagli ex come risarcimento. La Cassazione riapre la causa da 141 milioni che Fondazione Carige vuole dagli ex come risarcimentoCitati gli eredi di Flavio Repetto e il collegio sindacale di allora: Merlo, Anobile e De Stefano. La Suprema Corte dubbiosa sulla prescrizione accordata dai ... genova.repubblica.it Belpietro: Il caso Carige non c’entra nulla con Banca Etruria o MpsIl caso-Carige, con l’intervento per decreto del Governo, ha scatenato la polemica politica delle opposizioni che accusano l’esecutivo e soprattutto il Movimento 5 Stelle di aver compiuto una ... panorama.it