Caso Assunta Madre | ribaltata la condanna torna il ristoratore

La Corte di Appello di Roma ha deciso di annullare la condanna di primo grado nei confronti di Johnny Micalusi, che era stato condannato a otto anni e sei mesi di carcere. La decisione riguarda il caso Assunta Madre e comporta il ritorno in libertà del ristoratore. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione della corte, che ha deciso di ribaltare completamente la precedente condanna.

La Corte di Appello di Roma, attraverso la sua terza sezione, ha disposto il ribaltamento totale della sentenza di primo grado riguardante Johnny Micalusi, annullando la condanna precedentemente inflitta di otto anni e sei mesi di reclusione. Il provvedimento giudiziario sancisce l’assoluzione del ristoratore, stabilendo che le accuse di intestazione fittizia e i fatti relativi all’autoriciclaggio non hanno trovato riscontro nei fatti. Questa decisione comporta anche la revoca immediata dei sequestri operati, con l’ordine di restituire al titolare il celebre ristorante Assunta Madre, due immobili e altri beni precedentemente confiscati. Il ripristino del patrimonio e la difesa legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Assunta Madre: ribaltata la condanna, torna il ristoratore Notizie correlate Assolto Johnny Micalusi titolare di Assunta MadreAGI - I giudici della Corte di Appello di Roma hanno assolto Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come 'Johnny', imprenditore di Terracina di 62... Condannato per la morte del padre e della madre, ma torna libero: il caso Giampiero BurattiniFirenze, 1 aprile 2026 – Condanna a cinque anni per omicidio colposo aggravato e revoca delle misure cautelari.