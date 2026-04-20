Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di dichiarare l’incandidabilità per due cicli elettorali di due amministratori di Caserta, a causa di legami con organizzazioni criminali. La sentenza riguarda anche alcuni assessori, che si trovano ora interdetti dall’attività politica. La decisione si basa su accertamenti giudiziari riguardanti i rapporti tra i soggetti coinvolti e le cosche locali. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle forze politiche del territorio.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’incandidabilità per due cicli elettorali dell’ex primo cittadino di Caserta, Carlo Marino, insieme agli assessori Emiliano Casale e Massimiliano Marzo, a seguito di accertate connessioni tra l’amministrazione democratica e le organizzazioni criminali dei Casalesi. La decisione della giudice Gabriella Maria Casella, emessa lo scorso 10 febbraio, colpisce direttamente la gestione politica locale che è stata oggetto di scioglimento per mafia il 23 aprile 2025, dopo che indagini della Dda hanno rivelato infiltrazioni nei settori degli appalti pubblici e dei servizi urbani. Dalle inchieste sulla gestione pubblica al decreto di scioglimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta: via Marino e assessori, interdetti per legami con i clan

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