Case green e teleriscaldamento smart | Enea sviluppa un innovativo modello IA

Un nuovo progetto mira a sviluppare reti di teleriscaldamento intelligenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per integrare fonti di energia rinnovabile. L’obiettivo è creare sistemi più efficienti e sostenibili, capaci di adattarsi alle variazioni di domanda e alle disponibilità di energia verde. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di innovazioni tecnologiche rivolte a migliorare la gestione delle reti energetiche urbane e ridurre l’impatto ambientale.

Creare reti di teleriscaldamento smart, capaci di integrare un numero crescente di fonti rinnovabili, grazie all’intelligenza artificiale. È l’obiettivo dei ricercatori del Dipartimento Efficienza energetica di ENEA, che hanno sviluppato un modello basato su reti neurali artificiali, in grado di prevedere con sei ore di anticipo quanta energia termica potrà immettere nella rete un prosumer (utente produttore-consumatore). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Energies e aprono la strada allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento sempre più smart e con una logica di funzionamento simile alle moderne smart grid elettriche.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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