Casa Artusi e le Mariette ospiti del Fuori Salone di Milano

Durante la settimana del Fuori Salone a Milano, nel centro città, si svolgono diverse attività legate al design e all’artigianato. Tra queste, Casa Artusi e le Mariette sono ospiti di un evento promosso da Boscolo Tours, inserendosi nel programma di iniziative del Fuori Salone in vista del prossimo Salone del Mobile 2026. L’evento si svolge in un contesto urbano dedicato alla creatività e alla promozione culturale.

Si alza il sipario sul Salone del Mobile 2026 di Milano e nella settimana dedicata al design nel programma del Fuori Salone nel centro città ci sono anche Casa Artusi con le Mariette grazie al programma di attività di Boscolo Tours. Dal 2018 infatti la Fondazione forlimpopolese collabora con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Una rete di saperi per le sfide del dopo-Unesco: Casa Artusi rinnova il comitato scientificoCasa Artusi rinnova il proprio comitato scientifico e lo trasforma in una vera e propria comunità scientifica, segnando un passaggio significativo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Casa Artusi e le Mariette ospiti del Fuori Salone di Milano; L'eredità di Pellegrino Artusi tra museo, scuola e cucina; Casa Artusi e Caviro insieme per promuovere la Romagna nel mondo; Caviro e Casa Artusi raccontano la Romagna artusiana nel mondo. L'eredità di Pellegrino Artusi tra museo, scuola e cucinaNel complesso monumentale della Chiesa dei Servi, inaugurata nel 2007, Casa Artusi racconta ai visitatori il lascito dello studioso di Forlimpopoli, dove nacque nel 1820 ... rainews.it Casa Artusi e Caviro insieme per promuovere la Romagna nel mondoCasa Artusi di Forlimpopoli e Caviro di Faenza uniscono le forze per valorizzare la cultura enogastronomica italiana e promuovere la Romagna come ... ravennanotizie.it Siglato un accordo strategico tra Casa Artusi e Caviro: al centro la valorizzazione della Romagna, della cucina italiana e di un modello sostenibile di filiera - facebook.com facebook