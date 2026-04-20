Carta Docente e trasporti | il bonus c’è ma non si può spendere o quasi perché manca l’accreditamento delle società

Il Bonus Docente, attivo fino al 31 agosto 2027, consente di accumulare un credito elettronico utilizzabile per acquisti legati alla professione. Quest’anno scolastico, 202526, ha introdotto la possibilità di impiegare il bonus anche per l’acquisto di biglietti di viaggio e abbonamenti. Tuttavia, sono emersi problemi legati all’accreditamento delle società di trasporto, che impediscono quasi del tutto l’utilizzo del bonus per questi acquisti.

Il Bonus del Docente, il cui borsellino elettronico per l’anno in corso resterà attivo fino al 31 agosto 2027, ha introdotto da quest’anno scolastico 202526 una novità potenzialmente molto importante: la possibilità di utilizzare il credito per acquistare biglietti di viaggio e abbonamenti. Ad oggi, però, presso i maggiori enti di trasporto non è possibile spendere il bonus. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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