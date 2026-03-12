Carta docente 2025 26 accreditata in cosa si può spendere i vincoli LO SPECIALE

Il Ministero ha presentato ai sindacati il decreto interministeriale relativo alla carta docente per l’anno scolastico 202526, che stabilisce chi può riceverla, quanto ammonta e come si può spendere. La comunicazione riguarda la definizione dei beneficiari, le cifre e le modalità di utilizzo del bonus. La documentazione è stata condivisa con le rappresentanze sindacali per un confronto sul provvedimento.

Carta docente: il Ministero ha presentato ai sindacati il decreto interministeriale che definisce la platea dei beneficiari, l'importo e le modalità di spesa del bonus 202526. Carta del docente, piattaforma 2025/26 riaperta. Accredito di 383 euro. Riaperta la piattaforma cartadeldocente.istruzione.it; presente l'accredito di 383 euro. Ecco chi lo riceve e le spese ammissibili. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce con due FAQ all'interno della piattaforma Carta docente le novità relative all'acquisto di hardware e software dal 2025/26. Dal 9 marzo parte la procedura per richiedere la carta del docente per l'anno scolastico 2025 e 2026. L'importo scende da 500 a 383 euro e debuttano nuovi vincoli per l'acquisto di PC e tablet.