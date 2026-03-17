Giudice Sportivo Serie A Chivu squalificato per un turno! Sucic e Carlos Augusto invece…

Il Giudice Sportivo della Serie A ha deciso di squalificare per un turno un giocatore dopo l’espulsione durante la partita contro la Fiorentina. Squalificato anche un altro calciatore, mentre due altri sono stati coinvolti in decisioni diverse. La prossima giornata vedrà quindi alcuni atleti assenti a causa di queste sanzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le partite in programma questa settimana.

Inter News 24 Giudice Sportivo Serie A, Chivu salterà la gara contro la Fiorentina dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, hanno colpito duramente l’ Inter in vista della delicata trasferta di Firenze. Dopo le accese proteste durante il pareggio con l’Atalanta, che ha lasciato i nerazzurri a quota 68 punti, il tecnico Cristian Chivu è stato squalificato per un turno e non potrà sedere in panchina al “Franchi”. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Giudice Sportivo Serie A, Chivu squalificato per Firenze. L’espulsione rimediata per le urla contro Manganiello costerà al tecnico romeno la direzione della prossima gara, proprio nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giudice Sportivo Serie A, Chivu squalificato per un turno! Sucic e Carlos Augusto invece… Articoli correlati Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 17a giornata: un turno a Diego Carlos, squalifica più severa per Di Francesco. Ammende per diversi club Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A, Bastoni squalificato: salta il Genoa Tutti gli aggiornamenti su Giudice Sportivo Serie Temi più discussi: Giudice Sportivo: un turno di stop per Rabiot e Ndicka. Ecco gli squalificati della 29? giornata; Giudice Sportivo Serie B: 6 squalificati per una giornata; Giudice Sportivo Serie A: squalificati per una giornata N'Dicka e Rabiot; Giudice Sportivo – Squalificati 7 tesserati. Sanzioni per € 64.000. Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 6 squalificati, Obert salta il Napoli. Un turno a Chivu e SarriSono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29ª giornata di Serie A, terminata ieri sera col Monday Night Cremonese-Fiorentina: 6 in totale i giocatori fermati, è stato ... tuttonapoli.net Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione su Sarri! Le novitàGiudice sportivo Lazio, arriva la decisione sul tecnico biancoceleste dopo la conclusione della 29a giornata di Serie A Arriva il verdetto del Giudice sportivo dopo la conclusione della 29a giornata d ... lazionews24.com Serie D Tre squalifiche pesanti in casa Budoni, turno di stop anche per Piseddu del Monastir: i provvedimenti del giudice sportivo - facebook.com facebook GIUDICE SPORTIVO - Serie B: 30esima giornata, squalifica per sei giocatori ift.tt/aBlNxnT x.com