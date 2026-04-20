Caos al Cup di Enna | centinaia di utenti in coda e sistema bloccato

Nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026, il Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale Umberto I di Enna ha registrato un grande afflusso di utenti, con centinaia di persone in coda. Questa affluenza ha provocato il blocco totale delle operazioni di prenotazione, creando disagi tra i cittadini che si sono trovati in difficoltà nel tentativo di accedere ai servizi sanitari. La situazione è rimasta critica per diverse ore durante la giornata.

Un afflusso massiccio di cittadini ha causato il blocco totale delle procedure di prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (Cup) dell’ospedale Umberto I di Enna nella mattinata di questo lunedì 20 aprile 2026. La gestione del servizio è saltata a causa di una pressione insostenibile sul sistema, lasciando centinaia di utenti in attesa per ore davanti alla struttura sanitaria. L’episodio ha raggiunto il culmine intorno alle ore 10:30, quando la distribuzione dei ticket ha generato un caos tale da spingere molti presenti ad abbandonare la fila per sfinimento. Una donna, giunta dalla zona di Piazza Armerina, ha descritto una scena di pura disperazione: dopo aver atteso fin dalle 9:30, si è ritrovata con un numero di persone pari a 125 davanti a sé, restando senza indicazioni chiare su come procedere per ottenere il proprio turno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al Cup di Enna: centinaia di utenti in coda e sistema bloccato Notizie correlate Urgnano, caos al click day per il nuovo medico: “Cittadini in coda all’alba fuori dalla farmacia e sistema in tilt”A scrivere questa lettera è un lettore che segnala i disagi conseguenti al pensionamento di un medico di base di Urgnano. Due ore di coda al Cup del Sant’Anna, la replica: “Visite di controllo prenotabili anche ai punti di accoglienza”Dopo la segnalazione arrivata a QuiComo sulla lunga attesa al Cup dell’ospedale Sant’Anna per prenotare una visita di controllo, Asst Lariana... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La denuncia del Movimento per la Difesa dei Territori: Caos ai CUP di Nicosia ed Enna; CUP ASP di Enna nel caos: tre ore di attesa e POS fuori uso. MDT di Nicosia presenta esposto formale; Disservizi CUP ASP Enna, denuncia del Movimento per la Difesa dei Territori di Nicosia; Poste Italiane: la provincia di Enna sostiene la crescita dei pacchi consegnati dai postini, +28% in un anno. La denuncia del Movimento per la Difesa dei Territori: Caos ai CUP di Nicosia ed EnnaPazienti in coda per ore, sistemi informatici bloccati e l’impossibilità di pagare il ticket tramite POS. La situazione agli sportelli CUP dell’ASP 4 di Enna ha raggiunto livelli di criticità tali da ... start-news.it Sanità, code di 3 ore al Cup per le prenotazioni, Mdt all’Asp di Enna: Gravi disserviziA firmare la lettera è Fabio Bruno, presidente del Movimento, che descrive una situazione ormai strutturale e non più liquidabile come episodio isolato. vivienna.it Disservizi CUP ASP Enna, denuncia da Nicosia: Attese oltre 3 ore e sistemi in tilt facebook