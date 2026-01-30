Due ore di coda al Cup del Sant’Anna la replica | Visite di controllo prenotabili anche ai punti di accoglienza

Due ore di attesa al Cup del Sant’Anna, con i pazienti costretti a fare lunghe file per prenotare visite di controllo. Dopo le segnalazioni, l’Asst Lariana risponde confermando che ora le visite di controllo si possono prenotare anche ai punti di accoglienza, per ridurre i tempi di attesa.

Dopo la segnalazione arrivata a QuiComo sulla lunga attesa al Cup dell’ospedale Sant’Anna per prenotare una visita di controllo, Asst Lariana interviene con una nota stampa inviata alla redazione. L’azienda sanitaria esprime dispiacere per quanto raccontato dalla lettrice e chiarisce quali siano, oggi, i canali a disposizione dei pazienti per le prenotazioni, con particolare riferimento alle visite di controllo dopo un intervento. Secondo l’azienda sanitaria, infatti, “le visite di controllo possono essere prenotate non solo al Cup ma anche attraverso i Punti di Accoglienza, appositi sportelli dedicati, attivi all’interno dei quattro Poliambulatori dell'ospedale Sant'Anna”.🔗 Leggi su Quicomo.it

Un’utente si è presentata giovedì mattina al Cup dell’ospedale Sant’Anna di Como per prenotare una visita di controllo.

