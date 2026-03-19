Milly Carlucci lascia il pubblico Rai senza parole | cosa è successo durante la presentazione di Canzonissima

Durante la presentazione di Canzonissima all’Auditorium Rai del Foro Italico, Milly Carlucci ha lasciato senza parole il pubblico Rai. La conduttrice ha partecipato all’evento, che ha segnato l’avvio della nuova edizione del programma, suscitando reazioni tra i presenti. La conferenza stampa ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, creando un momento di grande attenzione intorno alla manifestazione.

La nuova edizione di Canzonissima prende forma tra aspettative e perplessità, dopo la conferenza stampa all’Auditorium Rai del Foro Italico, storico teatro televisivo che negli anni ha ospitato programmi di grande successo. L’obiettivo dichiarato era quello di accendere la curiosità attorno al format, ma qualcosa, già dalle prime parole, sembra non aver convinto fino in fondo. A guidare la presentazione è stata Milly Carlucci, volto simbolo della televisione del sabato sera, che ha illustrato il progetto cercando di definirne l’identità. Tuttavia, proprio nel momento in cui ha svelato la linea editoriale della trasmissione, ha finito per raffreddare l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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