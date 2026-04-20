Cannabis sviluppo cerebrale più lento e prestazioni cognitive peggiori negli adolescenti | lo studio USA

Un ampio studio condotto negli Stati Uniti ha analizzato gli effetti del consumo di cannabis tra bambini e adolescenti. I ricercatori hanno scoperto che chi inizia a usare la sostanza durante la tarda infanzia mostra un rallentamento dello sviluppo cerebrale e una diminuzione delle capacità cognitive. I dati sono stati raccolti su un ampio campione di giovani e rappresentano il più grande studio di questo tipo condotto nel paese finora.

Il più grande studio condotto negli USA sul consumo di cannabis nei bambini e negli adolescenti ha rilevato che chi inizia nella tarda infanzia va incontro a un rallentamento dello sviluppo cerebrale e prestazioni cognitive peggiori. Il principio attivo sotto accusa è in particolar modo il THC.🔗 Leggi su Fanpage.it

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