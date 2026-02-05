Campoli Appennino ricorda Francesco Mazzone vittima del naufragio del piroscafo Oria

Da frosinonetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, a Campoli Appennino, si terrà una cerimonia di commemorazione in ricordo di Francesco Mazzone, soldato originario del paese, vittima del tragico naufragio del piroscafo Oria, avvenuto l’11 febbraio 1944 nel Mar Egeo.L’iniziativa si svolgerà alla presenza della Sindaca Pancrazia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

