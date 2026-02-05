Campoli Appennino ricorda Francesco Mazzone vittima del naufragio del piroscafo Oria
Domenica mattina a Campoli Appennino si terrà una cerimonia per ricordare Francesco Mazzone, il soldato del paese morto nel naufragio del piroscafo Oria, avvenuto nel 1944 nel Mar Egeo. La comunità si riunisce per onorare la memoria di chi ha perso la vita in mare durante la guerra.
Domenica mattina, a Campoli Appennino, si terrà una cerimonia di commemorazione in ricordo di Francesco Mazzone, soldato originario del paese, vittima del tragico naufragio del piroscafo Oria, avvenuto l’11 febbraio 1944 nel Mar Egeo.L’iniziativa si svolgerà alla presenza della Sindaca Pancrazia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
