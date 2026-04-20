Un esponente politico ha affermato che gli attacchi contro un Paese dell’Unione Europea sono da condannare se compiuti dalla Russia, mentre sono giustificati se portati avanti dall’Ucraina. In particolare, ha commentato la distruzione di un gasdotto, attribuendone la responsabilità a Kiev e sostenendo che questa azione sia stata lecita. La posizione ha suscitato reazioni diverse nel panorama politico e diplomatico.

Attacchi ibridi e atti di sabotaggio contro un Paese dell’ Unione Europea? Malissimo se a compierli è la Russia, via libera se a portarli avanti è l’ Ucraina. Si può sintetizzare così il pensiero di Carlo Calenda, che domenica mattina ha fatto sfoggio del suo pensiero in una serie di post su X. Ed è arrivato a giustificare, anzi a glorificare, la distruzione del gasdotto Nord Stream che – secondo la magistratura tedesca – è stata opera di un gruppo di cittadini ucraini, almeno uno dei quali è un veterano dell’SBU, il servizio di intelligence di Kiev. Un’azione gravissima per la quale il commando rischia fino a 15 anni di carcere in Germania con l’accusa, tra le altre, di sabotaggio anticostituzionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calenda difende i sabotaggi contro l’Ue: “Nord Stream? Gli ucraini hanno fatto bene a distruggerlo”

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