Calciomercato Inter l’agente di Valincic avverte | La Dinamo non lo ha gestito bene in Serie A piace a questi club!

L'agente di un calciatore croato ha dichiarato che la sua squadra attuale non ha gestito correttamente il giocatore e che in Serie A ci sono diversi club interessati a lui. Il calciatore, in passato avvicinato anche all'Inter, potrebbe presto lasciare la squadra in Croazia e trasferirsi in Italia. La situazione rimane aperta e in evoluzione, senza conferme ufficiali sulle destinazioni future del giocatore.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, l’agente di Valincic sul futuro del suo assistito accostato in passato anche ai nerazzurri: può lasciare la Croazia. Negli ultimi mesi il nome di Moris Valincic, difensore della Dinamo Zagabria, era finito anche sul taccuino dell’ Inter, all’interno del filone di giovani talenti croati monitorati dal club nerazzurro. Se da una parte la scelta è ricaduta su Leon Jakirovic, oggi in crescita nell’ Under 20 guidata da Benito Carbone, dall’altra il profilo di Valincic continua a essere seguito con attenzione da diverse squadre italiane, nonostante un periodo complicato legato all’infortunio al metatarso. A...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Notizie correlate L’agente di Massolin avverte: «Felice dell’arrivo all’Inter, è pronto per giocarsi la Serie A. Ha una qualità innata»di Paolo MoramarcoMassolin Inter, l’agente Yvan Le Mee, ha parlato con fiducia del futuro del centrocampista francese acquistato dai nerazzurri a... Calciomercato Inter, in pochi sono incedibili: questi big potrebbero lasciare il club con l’offerta giustadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, in pochi sono incedibili: questi big potrebbero lasciare il club con l’offerta giusta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in Italia: è duello Juve-Milan. Inter: tutto su Palestra; L'agente di Calhanoglu: Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter; Gila ancora Mvp: lo spagnolo accende il derby di mercato tra Inter e Milan; Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro. Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: I fatti sono chiariGordon Stipic: Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra ... calciomercato.it Mercato Inter, l’agente di Hakan Calhanoglu smentisce tuttoHakan resta totalmente concentrato su ciò che conta davvero in questo momento. Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray sono emerse più volte in passato ... sportal.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook