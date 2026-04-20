Calcio in crisi? Non per Genova la città ha sfornato talenti per 87 milioni di euro | chi sono i più pregiati

Negli ultimi anni, il calcio a Genova ha visto un calo di successo delle squadre principali, con una diminuzione della loro influenza a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, la città continua a essere un punto di riferimento per il panorama calcistico grazie a un settore giovanile molto attivo, che ha prodotto giocatori per un valore complessivo di circa 87 milioni di euro. Questi giovani talenti rappresentano una delle poche note positive in un contesto di apparente declino.

In questo periodo storico il calcio genovese dei grandi club risulta indebolito rispetto ai fasti dei decenni passati. Mentre il Genoa ha conquistato ormai la salvezza e pregusta il quarto anno consecutivo in Serie A con la conferma di Daniele De Rossi alla guida tecnica, la Sampdoria sta vivendo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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