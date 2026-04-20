CAI Antrodoco | Cipriani guida la nuova sfida per le vette locali

Il Club Alpino Italiano di Antrodoco ha annunciato la riorganizzazione della propria struttura interna. La guida della sezione è stata affidata a Giandomenico Cipriani, che assumerà il ruolo di responsabile principale. La notizia segna un cambiamento nella gestione dell’associazione, che si prepara a affrontare nuove attività e iniziative nelle aree montane locali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali dell’associazione.

Il Club Alpino Italiano di Antrodoco ha definito la propria nuova struttura organizzativa, confermando alla guida della sezione Giandomenico Cipriani. Il quarantacinquenne ha ottenuto il rinnovo del mandato attraverso una scelta unanime, destinata a garantire continuità nel lavoro di cura e promozione delle vette locali. Una squadra consolidata per la gestione del territorio montano. La nuova compagine sociale che supporterà il presidente Cipriani è composta da figure già note all’ambiente locale. I ruoli di vicepresidenza sono stati assegnati a Luca Cipolloni e Roberto Marinelli, mentre la segreteria sarà gestita da Eligio Boccacci. La gestione finanziaria della sezione ricadrà invece nelle mani della tesoriera Riccardo Poscente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CAI Antrodoco: Cipriani guida la nuova sfida per le vette locali Notizie correlate Nuova guida per Confesercenti: sfida al declino dei negozi localiGabriele Gori, titolare dell’attività Bon Bon, ha assunto la guida di Confesercenti Lamporecchio e Larciano. Musk sfida l’India: la nuova Model Y su misura per le strade localiElon Musk prepara l’assalto al mercato indiano con una variante della Model Y progettata per le specificità del subcontinente, segnando un passaggio... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cai Antrodoco: Giandomenico Cipriani riconfermato presidente, ecco il nuovo direttivo; CAI Antrodoco, Giandomenico Cipriani riconfermato presidente. CAI Antrodoco, Giandomenico Cipriani riconfermato presidenteIl Club Alpino Italiano di Antrodoco ha ufficializzato il rinnovo delle cariche sociali nel segno della continuità. Giandomenico Cipriani, 45 anni, è stato riconfermato alla guida della sezione per il ... rietinvetrina.it Cai Antrodoco: Giandomenico Cipriani riconfermato presidente, ecco il nuovo direttivoRIETI – Il Club Alpino Italiano di Antrodoco ha ufficializzato il rinnovo delle cariche sociali nel segno della continuità. msn.com Antrodoco, il MotoClub Andamento Lento lancia il turismo in moto tra natura e sapori locali: presentazione il 2 maggio x.com La Città di Antrodoco (Rieti) e la tradizione commerciale degli Antrodocani. Il Mercante itinerante, una pratica molto antica della quale beneficiavano tutte quelle comunità dislocate in una miriade di paesetti distanti dalla città e le comodità che offriva. Fu quest - facebook.com facebook