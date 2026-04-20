L'ex calciatore Marcos Cafu ha commentato la situazione tra gli allenatori di una squadra di calcio, sottolineando che il lavoro di Gasperini a Roma è stato ottimo e definendoli entrambi uomini che avrebbero dovuto portare tranquillità. Ha inoltre invitato a mantenere la calma e a lasciare che siano le partite a parlare. La polemica tra Ranieri e Gasperini ha attirato l'attenzione negli ultimi giorni.

(Adnkronos) – L'ex 'Pendolino' giallorosso Marcos Cafu parla della polemica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, invitando a ritrovare serenità e a lasciare parlare il campo. Dai Laureus Awards di Madrid, l’ex bandiera giallorossa commenta anche il lavoro del tecnico e le ambizioni della Roma, tra corsa Champions e sogni di Scudetto. "La polemica improvvisa. L'articolo Cafu: “Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini. che dovevano portare tranquillità” proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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