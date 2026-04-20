Business Travel | il rischio Iran frena i voli d’affari a marzo

A marzo, il settore dei viaggi d’affari in Italia ha subito una significativa riduzione a causa delle tensioni geopolitiche con l’Iran. Questi eventi hanno portato a una diminuzione dei voli e a una contrazione della spesa complessiva, influenzando le attività delle aziende coinvolte nel settore dei viaggi di lavoro. La situazione ha evidenziato come le tensioni internazionali possano incidere sulle modalità di spostamento per motivi professionali.

Le tensioni geopolitiche con l’Iran hanno frenato bruscamente il settore dei viaggi d’affari in Italia durante il mese di marzo, provocando una contrazione sia nei volumi di viaggio che nella spesa complessiva. Nonostante il mese abbia offerto due giornate lavorative aggiuntive rispetto al periodo precedente, i dati evidenziano un rallentamento significativo rispetto ai livelli registrati a febbraio. L’impatto della crisi mediorientale sulla mobilità professionale. Secondo le analisi pubblicate da Uvet GBT e dal Centro Studi Promotor, il mercato del Business Travel (Btt) ha subito un decremento del valore globale, che è sceso da un indice di 111 a 105.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Business Travel: il rischio Iran frena i voli d’affari a marzo Notizie correlate Voli a rischio: scioperi, ITA cancella il 55% dei voli, 26 febbraio.Impatto e Prospettive Il sistema dei trasporti italiano si prepara a tre giorni di forti disagi, tra il 26 e il 28 febbraio, a causa di scioperi che... Leggi anche: Guerra in Iran, voli a rischio cancellazione: dove è meglio andare in vacanza? Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Era del viaggio invisibile: l’IA agentica rivoluziona il Business Travel; Ue, il piano salva energia ‘Taglio voli business travel’; MissionForum 2026: mobilità, fleet, travel e mice convergono in un ecosistema integrato; Niente pace, aviation sempre più sotto pressione. Nuovo Partner Business | Salmenta Travel & Hospitality Al Club Green Park continuiamo a costruire collaborazioni di valore. Siamo felici di presentarvi Salmenta, nostro nuovo Business Partner. Passione, esperienza e attenzione ai dettagli: Salmenta è un p - facebook.com facebook