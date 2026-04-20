Bucci domina il Messico | trionfo perfetto nel Global Champions Tour

Il cavaliere italiano ha vinto la seconda tappa del Global Champions Tour a Città del Messico, ottenendo un risultato perfetto. La competizione si è svolta con la partecipazione di diversi concorrenti provenienti da vari paesi. Bucci ha concluso la prova senza errori, rafforzando la sua posizione nella classifica generale del circuito. La vittoria si aggiunge alle sue performance di rilievo in questa stagione.

Il cavaliere aquilano Piergiorgio Bucci ha conquistato la seconda tappa del Global Champions Tour a Città del Messico, consolidando la sua posizione nel vertice della classifica mondiale. In sella al compagno Pallieter vd N.Ranch, l’atleta italiano ha dominato un percorso tecnico che ha il trionfo azzurro in un contesto di altissimo livello internazionale. L’efficienza dei tempi e il dominio tecnico sul campo messicano. Analizzando i dati cronometrici della gara, emerge come la precisione abbia prevalso sulla pura velocità bruta. Nella fase di qualificazione per il jump off, Bucci ha registrato un tempo di 78.84 secondi, completando il percorso senza commettere alcun errore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bucci domina il Messico: trionfo perfetto nel Global Champions Tour Notizie correlate Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d’azzurro nel Global Champions Tour 2026. Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Aggiornamenti e dibattiti Piergiorgio Bucci trionfa a Città del Messico nel Global Champions TourIl cavaliere italiano Piergiorgio Bucci ha firmato un’impresa memorabile, conquistando la vittoria nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026, svoltasi nell’affascinante cornice di Città del M ... it.blastingnews.com Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d'azzurro nel Global Champions Tour 2026. La seconda tappa del massimo circuito internazionale equestre, ... oasport.it