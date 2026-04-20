Una nuova rivelazione mette in discussione la posizione dell’attuale leader del partito, che si trova ad affrontare una settimana difficile. Giovedì scorso, è stato reso noto che un collaboratore di spicco, nominato all’inizio del 2025, non aveva superato una verifica di sicurezza approfondita prima della nomina. Questa scoperta rischia di influenzare i rapporti tra i vertici politici e apre nuovi interrogativi sulla gestione delle nomine.

Starmer si trova ad affrontare una settimana cruciale, dopo che giovedì è emerso che Mandelson non aveva superato un’approfondita verifica di sicurezza condotta prima della sua nomina all’inizio del 2025. Citando diverse fonti, il Guardian ha riferito che i funzionari del Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito hanno poi utilizzato un potere insolito per ignorare tale raccomandazione, dato che Starmer aveva già annunciato la nomina di Mandelson. Secondo la BBC, il premier Keir Starmer e il ministro degli Esteri Yvette Cooper hanno perso fiducia in Sir Olly Robbins, che di fatto è già stato rimosso dall’incarico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Brutto colpo per Starmer per colpa di Mandelson, nuove verità mettono in crisi Downing Street

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